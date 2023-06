PSG : La réponse de Kylian Mbappé à Emmanuel Macron

Jean de Teyssière

Très attendu, Kylian Mbappé s'est présenté devant une salle de presse pleine à craquer à Faro (Portugal) avant d'affronter Gibraltar ce vendredi avec l'équipe de France. Les questions sur son avenir au PSG ont évidemment fusé ce qui a semblé agacer le numéro 10 des Bleus. Le président français, Emmanuel Macron s'était lui aussi mêlé de l'avenir de son chouchou et Mbappé ainsi que Didier Deschamps ont réagi à cette sortie du président Macron.

Le feuilleton interminable concernant Kylian Mbappé au PSG est reparti de plus belle en début de semaine, après l'annonce d'une lettre envoyée au PSG indiquant qu'il n'activerait pas la clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2025 et qu'il quitterait donc libre le PSG en juin 2024. Une attitude peu goûtée par les dirigeants parisiens qui ont indiqué que si leur numéro 7 ne prolongeait pas, alors il serait transféré cet été. Et même le président de la République Française, Emmanuel Macron s'est emparé de ce feuilleton, indiquant qu'il allait « pousser pour » que Mbappé reste en France.

« Kylian prend toujours beaucoup de place »

Passé juste après son capitaine, Kylian Mbappé, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps est également passé par les nombreuses questions concernant l'attaquant du PSG. Concernant Emmanuel Macron, Didier Deschamps estime que : « Kylian prendra toujours beaucoup de place, par ce qu'il fait sur le terrain et pour ce qu'il représente. Sans doute que quelqu'un a posé la question au président Macron. C'est certainement la réponse de Kylian la plus importante. »

« On est sur la même longueur d'ondes »