PSG : Après Galtier, Doha peut faire une autre victime

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier va quitter le Paris Saint-Germain et selon nos informations, ce n’est plus qu’une question de jours. Mais l’entraineur français pourrait bien ne pas être le seul à quitter le club de la capitale, puisque les récentes évènements autour de Kylian Mbappé semblent avoir totalement renversé la situation.

Leonardo parti, les propriétaires du PSG ont décidé de donner les clés du projet à un autre homme. Artisan des victoires de l’AS Monaco et du LOSC par le passé, Luis Campos a débarqué à Paris, mais on ne peut pas vraiment dire que son impact a été incroyable. Son premier mercato a en effet été raté, son choix d’entraineur également puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com que Christophe Galtier partira moins d’un an après son arrivée... sans parler de l’énorme coup de tonnerre concernant Kylian Mbappé.

Mbappé a tout remis en question

Car la star française a annoncé publiquement son intention de ne pas activer l’année supplémentaire en option présente dans son contrat, ce qui est donc synonyme de possible départ en juin 2024. Ce n’est un détail, puisque cela remet en question tous les plans d’avenir du PSG, qui semblait décidé à construire une équipe autour de Kylian Mbappé après le départ de Lionel Messi et celui probable de Neymar.

Luis Campos également sur le départ ?