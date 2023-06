Le clan Mbappé débarque pour une piste du PSG !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, le nom de Rayan Cherki a été annoncé avec insistance du côté du PSG. D'ailleurs, le clan Mbappé pousserait pour que l'attaquant de l'OL migre vers Paris. De surcroit, Fayza Lamari, la mère du numéro 7 du PSG, devrait bientôt représenter les intérêts de Rayan Cherki.

Depuis le dernier mercato hivernal, Rayan Cherki est lié au PSG. En effet, le club de la capitale aurait aimé boucler la signature de l'attaquant de l'OL, et ce, pour combler le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton.

Le clan Mbappé lance un nouveau projet

Alors que Rayan Cherki est finalement resté à l'OL cet hiver, le PSG n'aurait pas tiré un trait définitif sur lui. D'ailleurs, le clan Mbappé serait emballé par l'idée de voir le crack de 19 ans signer à Paris, poussant pour que ce transfert voit le jour. D'ailleurs, Fayza Lamari - la mère de Kylian Mbappé - pourrait être aux manettes de cette opération dans un avenir proche.

Cherki bientôt représenté par le clan Mbappé ?