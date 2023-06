Mbappé : Le PSG prépare un transfert de légende

Amadou Diawara

(Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer de club librement et gratuitement à la fin de cette saison. Si son numéro 7 ne change pas d'avis d'ici plusieurs dizaines de jours, l'écurie rouge et bleu compterait le vendre cet été. Et le PSG serait bien décidé à boucler un transfert record dans un tel scénario.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 parisien a rempilé pour une durée de deux années, plus une en option à la fin du dernier exercice.

Le PSG vendra Mbappé cet été si...

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a envoyé une lettre particulière à sa direction ce lundi soir. Selon les informations de L'Equipe , la superstar de 24 ans a fait savoir au PSG qu'il ne comptait pas activer l'option de prolongation présente dans son bail, et ce, parce qu'il compte quitter le club parisien librement et gratuitement à l'issue de son engagement.

Le PSG compte battre un record avec Mbappé