Galtier veut oublier le PSG, la réponse est imminente

Après une première saison très délicate, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG. L'entraîneur de 56 ans ne sera pas reconduit pour le prochain exercice et doit donc se trouver un nouveau club pour rebondir. Ces derniers jours, il est annoncé du côté de Naples. Et le champion d'Italie devrait donner sa réponse très prochainement.

Arrivé au PSG l’été dernier, Christophe Galtier pensait vivre une grande saison dans la capitale. Mais finalement, sa première année à Paris s’est plutôt révélée cauchemardesque entre les mauvais résultats, les critiques et les polémiques. Résultat, l’entraîneur de 56 ans ne sera pas reconduit pour la saison prochaine malgré son contrat qui court jusqu’en 2024 comme Le10Sport.com a pu vous le confirmer.

Direction l'Italie pour Galtier ?

Alors que Luis Campos cherche quelqu’un d’autre pour le remplacer sur le banc du PSG, Christophe Galtier va lui aussi devoir se trouver un nouveau club pour rebondir. Et ces derniers temps, le futur ancien coach parisien est annoncé du côté de Naples, champion de Serie A cette saison. Il serait en lice avec Rudi Garcia et Paulo Sousa pour succéder à Luciano Spalletti.

