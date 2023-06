Stupeur au PSG, le plan machiavélique de Mbappé dévoilé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé prêt à claquer la porte ? Pas vraiment pour cet été comme il l’a signifié. Néanmoins, le PSG refuserait de le laisser partir en tant qu’agent libre. The Athletic fait part d’un stratagème machiavélique de la part du meilleur buteur de l’histoire du PSG… Explications.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, il se pourrait bien que le divorce soit inévitable. Certes, le Paris Saint-Germain lui laisserait une chance de continuer en l’incitant à prolonger son contrat, mais sinon, il devrait prendre la porte cet été. Depuis l’annonce de Mbappé lundi via laquelle il dictait sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger pour une saison supplémentaire, soit en juin 2025, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en tant qu’agent libre, ce que le club refuse catégoriquement selon L’Equipe .

Mbappé a mis le feu aux poudres pour être vite fixé

The Athleti c a confirmé la tendance en expliquant que le PSG s’interrogerait sur le timing de cette décision et de cette déclaration. En effet, la saison vient de se terminer et Kylian Mbappé n’avait nullement besoin de notifier le club de son choix de ne pas activer cette clause, le fait de ne rien faire étant suffisamment explicite pour faire comprendre au club que c’est terminé. The Athletic explique que Kylian Mbappé aurait pris la peine de parler si tôt dans le mercato afin que toutes les répercussions qui s’en suivraient se déroulent pendant la trêve internationale et ses vacances dans la foulée.

Un double jeu de Mbappé ?

De ce fait, Kylian Mbappé éviterait de perdre du temps cet été à se soucier de son avenir jusque tard dans la pré-saison comme ce fut le cas à l’été 2021 après le bon de sortie réclamé fin juillet. En coulisse, le PSG soupçonnerait Kylian Mbappé d’utiliser une stratégie si offensive afin d’éventuellement bénéficier d’un contrat en or par la suite… au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre.