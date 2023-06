C'est la guerre entre le PSG et le clan Mbappé

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait savoir à sa direction qu'il ne comptait pas activer l'option pour prolonger d'une saison. Alors que le numéro 7 parisien a fait passer l'information via une lettre, les hautes sphères du PSG seraient furieuses. Et les explications entre les deux parties n'auraient pas du tout calmé les tensions.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, l'été dernier. Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce lundi soir, le numéro 7 parisien aurait envoyé une lettre à sa direction pour lui annoncer qu'il n'allait pas lever la clause pour prolonger. Un message qui n'est pas du tout passé au PSG.

Le PSG a déjà choisi le prochain club de Mbappé https://t.co/pRetCC7gmz pic.twitter.com/vIWki67soa — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Le PSG et le clan Mbappé ont beaucoup échangé, mais...

Pour apaiser les tensions, la direction du PSG et le clan Mbappé auraient échangé à plusieurs reprises ce mardi selon L'Equipe . D'une part, Fayza Lamari - la mère du joueur - aurait discuté avec Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien. D'autre part, Kylian Mbappé aurait eu une conversation avec le conseiller football du PSG, Luis Campos. Toutefois, ces entretiens n'auraient pas dissipé les incompréhensions.

Le PSG en veut à Kylian Mbappé