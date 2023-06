Mbappé - Real Madrid : Le PSG annonce la couleur, c’est historique

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est depuis sa plus tendre enfance, destiné à arborer la tunique merengue du Real Madrid. En effet, les routes des deux parties se sont croisées à plusieurs reprises, alimentant un feuilleton continu sur son avenir. Et alors que Mbappé refuse de prolonger au PSG, la série connaît une énième saison. Retour sur les différents rebondissements et le dernier retournement de situation dans l’intrigue.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une vieille histoire d’amour qui trouve ses origines dans son enfance. Et non, comme révélé par le principal intéressé à plusieurs reprises dont ce mercredi au détour d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le Milan AC n’est pas l’unique club attractif aux yeux de Mbappé. D’ailleurs, le champion du monde tricolore avait même fait une promesse à un ami de sa famille. Alors que la personne en question lui avait offert une réplique miniature du Santiago Bernabeu à son 10ème anniversaire, Mbappé lui avait répondu, comme rapporté par The Athletic, le message suivant. « Un jour, c’est moi qui t’emmènerais au Real Madrid en loges VIP ». Et depuis, c’est le jeu du chat et de la souris entre Kylian Mbappé et le club le plus titré de l’histoire en Ligue des champions avec ses 14 trophées.

L’adolescence : Une promesse pour le Real Madrid, le choix fort de sa famille

Alors qu’il fêtait son 14ème anniversaire, Kylian Mbappé était invité à Valdebebas, centre d’entraînement du Real Madrid, en décembre 2012. The Athletic souligne en outre que le jeune Mbappé prit alors part à une séance d’entraînement sur terrain réduit et a même été invité au match opposant le Real Madrid à l’Espanyol Barcelone. Au retour de ce week-end, Kylian Mbappé confia à son père Wilfrid qu’il avait passé le meilleur week-end de sa vie.



Déjà à l’époque, Zinedine Zidane qui avait permis au Real Madrid de recruter Raphaël Varane en 2011, aurait tenté d’en faire de même avec Kylian Mbappé. Néanmoins, ses parents Wilfrid Mbappé et Fayza Lamari ont refusé. La cause ? Le clan Mbappé souhaitait qu’il reste en France et l’AS Monaco a finalement raflé la mise. Pour L’Obs , Kylian Mbappé a confirmé la tendance en 2021. « Mes parents voulaient que je commence ma carrière en France, que j'ai une éducation française, pour le football mais aussi pour continuer mes études. Aller en Espagne, même si c'était avec Zidane, c'était un autre pays, une autre culture ».



Kylian Mbappé a tout de même pu prendre une photo avec son idole d’enfance Cristiano Ronaldo en consolation, ne pouvant pas évoluer dans le même club que lui.

2017 : L’éclosion aux yeux de l’Europe, le veto de son père

Après avoir poussé un coup de gueule dans L’Equipe quant à son temps de jeu à l’automne 2016, Kylian Mbappé a vu Leonardo Jardim lui offrir plus d’opportunités à la pointe de l’attaque de l’AS Monaco jusqu’à en devenir un titulaire indiscutable aux côtés de Radamel Falcao dans une saison où l’ASM a été sacrée championne de France devant le PSG et s’est hissée jusqu’au stade des demi-finales de la Ligue des champions. De quoi permettre aux plus grands clubs d’Europe de frapper à sa porte comme Manchester City, le FC Barcelone et bien évidemment, une fois encore, le Real Madrid.



Néanmoins, et bien que le club merengue ait déroulé le tapis rouge au natif de Bondy, Mbappé choisissait le PSG. Pour Canal+ , Kylian Mbappé affirmait dans le cadre d’un Intérieur Sport qu’il avait lui-même fait le choix de dire non au Real Madrid pour rester en France en signant au Paris Saint-Germain. Pour autant, d’après The Athletic , c’est son père Wilfrid Mbappé qui aurait eu des réserves quant à cette possibilité, alors que le Real Madrid venait de remporter une deuxième Ligue des champions de suite et que le trio d’attaque Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale flambait. Résultat, le choix du clan Mbappé s’est porté sur le PSG au grand dam du Real Madrid.

2021 : La déception de l’Euro, un bon de sortie réclamé par Mbappé et rejeté par le PSG

Contrairement à la finale de la Coupe du monde 2022 où Kylian Mbappé n’a pas tremblé lors de ses oppositions face à Emiliano Martinez, le Français s’est raté à l’été 2021 pendant le 1/8ème de finale de l’Euro face à la Suisse et a même manqué le tir au but salvateur. A son retour à Paris, Mbappé a fait part à ses dirigeants du fait qu’il souhaitait partir afin de permettre au PSG d’encaisser un chèque pour dénicher un successeur au Français. Mbappé l’avait lui-même avoué à L’Equipe et à RMC Sport après coup, mais le PSG n’a pas voulu le vendre.



Et ce, bien que le Real Madrid ait sorti le grand jeu pour le recruter. D’après The Athletic , le club merengue aurait transmis deux offres formelles au PSG en août, restées sans réponse, la première s’élevant à 160M€ et la deuxième à 170 avec 10M€ de bonus. En toute fin de mercato, lors du deadline day, le Real Madrid aurait signifié au PSG qu’il était prêt à battre le record de 222M€ de Neymar, mais une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain n’aurait pas donné suite à cette tentative madrilène.

2022 : Le coup de poignard de Mbappé avec sa prolongation… puis incroyable retournement de veste à 400M€

Tout le long de la saison 2021/2022, il a été question d’une arrivée libre de tout contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, le principal intéressé aurait mal vécu le refus du PSG de le laisser filer à l’été 2021, et le club merengue lui avait déroulé le tapis rouge en acceptant même de lui céder 100 % de ses droits à l’image, action inédite au Real Madrid. Et alors que The Athletic souligne que le clan Mbappé ignorait les offres contractuelles du PSG, initialement, la donne a changé grâce à la mère de Kylian Mbappé, à savoir Fayza Lamari. L’implication des hauts décideurs du PSG ainsi que du Président de la république Emmanuel Macron ont inversé la tendance et Mbappé signa un deal en or au PSG, faisant de lui le sportif le mieux payé au monde.



Cependant, lors des discussions de prolongation de contrat, le PSG aurait fait quelques promesses sportives et au niveau du recrutement à Kylian Mbappé, qui ne se sont pas réalisées notamment avec Robert Lewandowski et Aurélien Tchouaméni comme souligné par The Athletic. De quoi faire enrager Kylian Mbappé qui aurait demandé à partir dès la mi-juillet. Le PSG aurait mis son veto pour le Real Madrid et, fort de la toute récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, le Paris Saint-Germain réclamait 400M€ à tout club intéressé. De quoi bien refroidir le Real Madrid.

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé https://t.co/QbQ4SDA7vL pic.twitter.com/NnFA4dRFRV — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

2023 : La guerre totale entre le PSG et Mbappé, et maintenant ?