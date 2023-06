Mbappé a menti, le PSG lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a mis le feu aux poudres lundi en annonçant via un courrier sa décision de ne pas prolonger son contrat au PSG. Il est même allé plus loin en déclarant qu’aucune discussion n’avait eu lieu avec ses dirigeants à ce propos. Chose que le Paris Saint-Germain a nié par le biais d’un porte-parole pour la presse anglaise.

Dans la journée de mardi, le clan Kylian Mbappé a lâché ses vérités par le biais d’un communiqué publié via l ’AFP concernant le courrier envoyé quelques heures plus tôt et sa décision au sujet de sa situation contractuelle. Dès le 15 juillet 2022, soit moins de deux mois après l’annonce officielle de sa prolongation de contrat, Mbappé avait informé le club qu’il n’activerait pas la clause présente dans le deal pour rallonger son bail d’une saison, à savoir jusqu’en juin 2025.

Mbappé l’affirme : «Aucune prolongation de contrat potentielle n’a été évoquée»

En outre, comme stipulé dans le communiqué en question, « le seul but de la lettre était de confirmer ce qui avait déjà été dit précédemment » : pas de prolongation de contrat en vue. D’ailleurs, Kylian Mbappé est même allé plus loin en expliquant, épaulé de son entourage, que le sujet d’une éventuelle prolongation « n’a pas été abordé depuis le début de l’année, sauf il y a quinze jours pour annoncer l’envoi de la lettre ». Le clan Mbappé a bien insisté sur le fait que « aucune prolongation de contrat potentielle n’a été évoquée ».

«Il est absolument faux de dire que l'équipe de Mbappé n'a pas été impliquée dans les discussions de renouvellement»