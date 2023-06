PSG : Kylian Mbappé balance tout sur son mercato

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat et un peu plus d’un an après sa prolongation record, Kylian Mbappé anime une nouvelle fois les débats. La star française ne semble en effet pas vouloir poursuivre l’aventure au paris Saint-Germain au-delà de juin 2024 et il a précisé ses intentions dans un long entretien accordé ce mercredi à La Gazzetta dello Sport.

Le feuilleton Mbappé redémarre de plus belle ! Alors que sa prolongation légendaire de mai 2022 avait relégué son avenir au second plan, les débats ont repris depuis quelques jours et l’annonce de Kylian Mbappé de ne pas vouloir prolonger avec le PSG… qu’il devrait donc quitter en juin 2024.

« Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid »

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport de ce mercredi, l’attaquant du PSG a précisé le fond de sa pensé. « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid » a déclaré Kylian Mbappé. « J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat ».

« Je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine »