PSG : Mbappé lâche une bombe, que doit-il faire la saison prochaine ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre le PSG et Kylian Mbappé rien ne va plus ! Le club parisien serait remonté contre son joueur, qui a pris la décision de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Si la situation n'évolue pas dans les prochains jours, la formation pourrait le placer sur la liste des transferts. Mais quel sera son prochain défi ?

Le dossier Kylian Mbappé a, peut-être, pris un tournant décisif ce lundi 12 juin. Date à laquelle le joueur a officialisé sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025. Autrement dit, la star française pourrait être libre de rejoindre, gratuitement, l'équipe de son choix l'année prochaine. Une décision, qui a provoqué la colère du PSG. La direction se sentirait trahi et ne fermerait pas la porte à un départ de sa star lors de ce mercato estival, même si le principal intéressé entend poursuivre sa carrière à Paris.





La presse espagnole s'enflamme

Evidemment, la presse espagnole s'est directement enflammé, évoquant une arrivée prochaine au Real Madrid, présenté comme le club de ses rêves. « Nous ne sommes pas du tout intervenus ces dernières semaines. Nous sommes des spectateurs dans cette histoire » a confié la direction merengue, contactée par Fred Hermel. En réalité, le Real Madrid voudrait que Mbappé fasse le premier pas avant d'avancer ses pions dans ce dossier.

Mbappé tenté par la Premier League ?

Si cette piste venait à être enterrée, Mbappé pourrait filer en Premier League. Chelsea, Newcastle ou encore Manchester United seraient intéressés selon la presse anglaise. Les liens entre Liverpool et l'international français ne sont plus à démontrer. Ces dernières années, Jürgen Klopp a contacté à de nombreuses reprises l'entourage de Mbappé pour évoquer un possible transfert comme l'avait annoncé le 10Sport.com.

Une surprise pour l'avenir de Mbappé ?