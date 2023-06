Mbappé met le feu au mercato, une star en approche au PSG ?

Thomas Bourseau

Au cœur des rumeurs depuis l’envoi de son courrier au PSG, Kylian Mbappé a nié vouloir rejoindre le Real Madrid dès cet été. Mais à Madrid, on se préparerait pour sa venue. De quoi donner de l’espoir au PSG dans le dossier Harry Kane.

C’est la guerre sur le marché des transferts alors que le mercato estival n’a ouvert ses portes que le 10 juin dernier. Lundi, par l’intermédiaire d’un courrier envoyé au PSG, Kylian Mbappé affirmait alors à son club qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat et le prolongeant jusqu’en juin 2025. En réponse, L’Equipe annonce, et cela a été confirmé par la presse, que le PSG refuserait de le laisser partir libre et mettrait Mbappé devant le fait accompli : une prolongation ou un transfert cet été.

Mbappé tape du poing sur la table

D’après son tweet publié mardi après-midi, Kylian Mbappé ne prévoit pas de rejoindre le Real Madrid dès cet été comme cela a été stipulé par Le Parisien . Pour autant, du côté du Real Madrid, on mettrait le dossier Harry Kane en stand-by d’après Relevo . Et ce, bien que Kane faisait office de grand favori dans la foulée du départ surprise de Karim Benzema. Une chance pour le PSG ?

Le feu passe au vert pour le PSG avec Kane