PSG : Thierry Henry justifie cet échec

Thibault Morlain

L'avenir de Thierry Henry est au coeur des discussions actuellement. Alors que son nom a été évoqué comme adjoint au PSG, cela ne le chaufferait pas, préférant un rôle de numéro 1. C'est ce qu'il aurait pu avoir avec l'équipe de France féminine. Henry a toutefois décliné cette proposition et il est revenu sur ce choix.

Ancien entraîneur de Monaco et de Montreal, Thierry Henry était dernièrement l'adjoint du sélectionneur de la Belgique. Un rôle de numéro 2 qu'il veut désormais plus. C'est ainsi pour cela qu'il ne serait pas chaud à l'idée de débarquer au PSG, où il a été annoncé comme possible bras droit de Julian Nagelsmann.

Le PSG trouve un accord avec un entraîneur ! https://t.co/OnEtrmUKF0 pic.twitter.com/6naJOYRJD7 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Hervé Renard plutôt que Thierry Henry

Récemment, Thierry Henry était dans la course pour un poste de numéro 1, celui de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Corinne Diacre au coeur des tensions, elle a fini par être remerciée. Finalement, c'est Hervé Renard qui a pris place sur le banc des Bleues, un poste qui aurait pu revenir à Thierry Henry.

« Cela n'aurait été juste pour personne »