En direct, Thierry Henry lâche une réponse au PSG

Cet été, ça va bouger au PSG, notamment sur le banc de touche. Christophe Galtier étant en instance de départ, Julian Nagelsmann est annoncé comme le favori pour le remplacer. Et l’Allemand ne débarquera pas tout seul. Ainsi, il a été question d’un possible duo avec Thierry Henry qui pourrait être son adjoint. Quid alors d’une arrivée du champion du monde 1998 ? En plein direct, Henry a lâché sa réponse.

La saison prochaine, Christophe Galtier pourrait bien ne plus être l’entraîneur du PSG. Après seulement un an, il pourrait être remercié. Pour le remplacer, le club de la capitale penserait notamment à Julian Nagelsmann, remercié il y a quelques mois par le Bayern Munich. En coulisses, l’Allemand préparerait son arrivée, travaillant sur la constitution de son staff. Il aurait alors discuté avec Thierry Henry pour qu’il devienne son adjoint. Un poste que connait bien l’actuel consultant pour CBS , l’ayant occupé avec la sélection de la Belgique.

« Je n’ai parlé à personne »

Ce samedi, en direct du plateau de CBS en marge de la finale de la Ligue des Champions, Thierry Henry a d’ailleurs été interrogé sur les rumeurs l’envoyant au PSG. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco a alors confié : « Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Personne. Et les gens parlent ».

« Je suis là en ce moment »