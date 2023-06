Coup de théâtre, Mourinho lâche sa réponse au PSG

Pierrick Levallet

Pour sa première saison au PSG, Christophe Galtier a vécu un véritable enfer. Il n'aura d'ailleurs pas tenu longtemps, puisqu'il ne sera pas reconduit pour la saison prochaine. Luis Campos va désigner un nouvel entraîneur prochainement. Plusieurs noms ont déjà filtré, comme celui de José Mourinho. Mais le Special One privilégierait d'autres options pour son avenir.

Après une saison particulièrement délicate pour sa première dans la capitale, Christophe Galtier ne sera pas reconduit pour le prochain exercice. Luis Campos s’est fait une raison comme Le10Sport.com avait pu vous révéler en exclusivité et se tournera donc vers une autre option pour entraîner l’effectif du PSG. Plusieurs noms ont déjà filtré pour succéder au technicien français, dont celui de José Mourinho. Mais le Portugais aurait d’autres solutions pour la suite de sa carrière.

Mourinho veut rester à l'AS Roma

D’après les informations de Rudy Galetti, Al-Ahli aurait placé le nom de José Mourinho sur sa liste. Le club saoudien souhaiterait tout faire pour l’arracher à l’AS Roma. La première réunion entre les deux parties aurait d’ailleurs été plutôt positive. Le technicien portugais aurait confirmé sa volonté de rester à l’AS Roma. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Giallorossi , il compterait aller jusqu'au bout de son engagement. Après un sacre en Europa Conference League la saison passée et une finale d'Europa League cette année, José Mourinho voudrait poursuivre l'aventure à Rome.

L'Arabie Saoudite est passée devant le PSG