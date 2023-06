PSG : Mourinho donne sa réponse pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, la piste José Mourinho avait fait parler au PSG. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le Portugais n'a jamais été contacté par le club parisien. Par contre, le Special One figure dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Mais courtisé par Al-Hilal, Mourinho entend poursuivre l'aventure à l'AS Roma.

L'un des dossiers prioritaires du PSG est la succession de Christophe Galtier. Comme annoncé par le 10Sport.com, Julian Nagelsmann, Luis Enrique ou encore Xabi Alonso sont ciblés. Annoncé dans le viseur du club parisien, José Mourinho n'a, par contre, pas été contacté le board selon nos informations.

Mourinho contacté par Al-Hilal

A en croire les informations de Foot Mercato , l'actuel entraîneur de l'AS Roma figure dans le viseur d'Al-Hilal. Le club saoudien, qui avait coché le nom de Neymar et de Lionel Messi, serait sur le point de lui transmettre un salaire annuel faramineux. Pas de quoi convaincre le Special one...

« Je reste ici »