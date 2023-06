PSG : Il balance tout sur le prochain entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pressenti pour venir reprendre le poste de Christophe Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine, Julian Nagelsmann apparaît désormais comme l’option la plus probable dans l’esprit du Qatar. Et Christopher Nkunku, qui avait travaillé sous les ordres du technicien allemand à Leipzig, valide ce choix pour le PSG.

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, une réunion s’est tenue en début de semaine dernière entre Christophe Galtier et Luis Campos, entretien au cours duquel le conseiller sportif du PSG a annoncé au technicien français qu’il ne continuerait pas l’aventure la saison prochaine. Le club de la capitale est donc plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur, et un favori se dégage pour le poste.

Nagelsmann au PSG, ça se précise

Après avoir exploré de nombreuses pistes ces derniers jours (Zidane, Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta), le PSG semble finalement avoir jeté son dévolu sur Julian Nagelsmann. Libre depuis son renvoi du Bayern Munich en mars dernier, le technicien allemand serait le profil désigné par le Qatar qui serait déjà en négociations avancées avec lui. En attendant l’officialisation, cette arrivée probable de Nagelsmann au PSG fait beaucoup parler.

« Pas surpris que le PSG s’oriente vers lui »