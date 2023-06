Mercato : Le PSG lui déroule le tapis rouge, il met son véto

Thomas Bourseau

En personne, Lucas Hernandez aurait annoncé en coulisse avoir un accord de principe avec le PSG pour y signer un contrat cet été. Cependant, le Bayern Munich a publiquement fait part de son souhait de continuer sa collaboration avec le champion du monde.

Et si Lucas Hernandez, trois ans après la révélation du 10sport.com comme quoi Didier Deschamps l’avait dissuadé de signer au PSG et plutôt conseillé de rester au Bayern Munich, finissait enfin par apposer sa signature sur un contrat proposé par le Paris Saint-Germain ? À un an de l’expiration de son bail avec le champion d’Allemagne, le champion du monde tricolore aurait déjà vendu la mèche.

Accord de principe entre le PSG et Lucas Hernandez

C’est du moins ce que Kicker a fait savoir ces derniers temps. Dans l’intimité du vestiaire, Lucas Hernandez aurait déjà expliqué qu’il disposait d’un accord de principe avec le PSG pour un transfert cet été. D’après la presse allemande, le Bayern et le clan Hernandez auraient jusqu’au 14 juin pour décider d’un transfert ou non.

Le Bayern l’annonce, il y a un projet sur le long terme avec Lucas Hernandez