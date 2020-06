Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Lucas Hernandez plus vraiment chaud pour Paris ?

Publié le 23 juin 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du PSG, Lucas Hernandez a de moins en moins de chance de filer vers Paris. Le joueur a pris conseil auprès de son entourage et les retours ne vont pas dans le sens du PSG…

Ses difficultés au Bayern Munich sont évidentes. Lucas Hernandez ne s’en cache pas et sait qu’il n’a pas encore justifié les 80 millions d’euros dépensés pour son transfert l’été dernier. Et avec l’intérêt du PSG à son endroit, le Français pourrait faire partie des joueurs sur le départ lors du mercato estival. Comme révélé par le10sport.com, Paris et Munich ont même déjà commencé les négociations, avec un possible étalement de paiement en cas d’accord sur le prix du transfert. Mais un deal ne sera possible que si Lucas Hernandez est ok. Ce qui semble être de moins en moins le cas.

Lucas Hernandez a demandé conseil