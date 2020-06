Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Des accords secrets pour l’opération Lucas Hernandez ?

Publié le 17 juin 2020 à 17h45 par Alexis Bernard mis à jour le 17 juin 2020 à 18h09

Fortement intéressé par le profil de Lucas Hernandez, le PSG pourrait profiter de ses bonnes relations avec le Bayern Munich pour construire une opération. En voici quelques détails…

Malgré une belle offre du PSG, Tanguy Kouassi a choisi de dire « oui » au Bayern Munich pour son premier contrat professionnel. Bild et RMC Sport ont révélé l’information ce mardi, confirmant ainsi la tendance dévoilée par le10sport.com, avec un départ du défenseur parisien vers l’Allemagne. Mais cette décision du jeune Kouassi pourrait s’intégrer dans une opération de plus grande envergure qu’elle n’y parait…

Un étalement de paiement pour Lucas Hernandez ?

En effet, si le PSG voit filer son jeune et prometteur défenseur central vers le Bayern Munich, Paris pourrait profiter de l’occasion pour récupérer un joueur bavarois, en la personne de Lucas Hernandez. La Cadena Ser a révélé que le PSG s’intéressait au défenseur français, en difficulté depuis son arrivée en Bavière. Selon nos sources, les deux dossiers pourraient être liés. Car la piste Hernandez devient de plus en plus chaude pour Paris. De nombreux échanges entre les différentes parties ont lieu depuis plusieurs jours. Le PSG et le Bayern Munich auraient même évoqué un paiement en plusieurs fois pour contourner l’obstacle du prix à payer pour le transfert du joueur (un règlement en quatre fois, précisément). Acheté pour 80 millions d’euros il y a un an par le Bayern Munich, Lucas Hernandez ne sera clairement pas bradé par les dirigeants bavarois. Mais ces derniers sont ouverts à la discussion et à un départ du joueur, dont l’intégration est plus que compliquée en Allemagne.



Entre le PSG et le Bayern Munich, la relation est bonne. Le transfert de Juan Bernat en témoigne, les deux clubs sont en très bon terme. Et le départ surprise de Tanguy Kouassi pourrait être sous couvert d’un accord tacite entre les deux clubs. Sans être liés (quoi qu’il arrive, Kouassi ira au Bayern Munich, même si Lucas Hernandez ne va pas à Paris), les dossiers Kouassi et Hernandez pourraient se suivre, permettant aux deux clubs de mettre la main sur des défenseurs très prometteurs. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Leonardo a clairement dans l’optique de faire un gros coup avec Lucas Hernandez. Le Brésilien a même le rêve de réunir la fratrie, en faisant également venir Théo Hernandez, comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité le 21 avril dernier (un rêve partagé par Zinedine Zidane, au Real Madrid). Si Théo Hernandez n’est pas tenté par une arrivée au PSG de prime abord, il pourrait revoir son jugement si son frère entre dans l’équation. Reste à savoir si Paris sera en capacité d’assumer le coup financier d’une telle opération. Jusqu’à présent, le PSG comptait investir sur Mauro Icardi (c’est fait, pour 58 M€, bonus compris) et sur un milieu de terrain (Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité, avec une première offre de 60 millions d’euros). Pour cela, Leonardo s’est organisé en faisant des économies drastiques sur la masse salariale (Kurzawa, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting et Cavani ne seront plus là en 2020-2021). Il table également sur une vente au milieu du terrain (Draxler, Paredes et même Gueye, qui intéresse en Angleterre). Il dispose d’une marge de manœuvre pour recruter avec une enveloppe conséquente. Une enveloppe qui devra toutefois tenir pour un gardien de but, deux latéraux, un défenseur central, un milieu de terrain (voire deux, si départ) et un attaquant. Si Paris choisit de sortir le chéquier pour Lucas Hernandez, Leonardo orientera son viseur vers des cibles moins onéreuses au milieu du terrain (Pellegrini avec une clause à 30 millions d’euros, Bakayoko en prêt).