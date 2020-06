Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Kouassi vers l’Allemagne ?

Publié le 13 juin 2020 à 19h15 par Alexis Bernard

RMC Sport vient de révéler que Tanguy Kouassi allait quitter le PSG. Sur les tablettes du Milan AC et du Real Madrid, le Parisien est également chaudement courtisé en Allemagne.

D’après les informations de RMC Sport , Tanguy Kouassi a informé le PSG qu’il ne serait plus Parisien à l’issue de la saison. Malgré d’intenses négociations avec Leonardo, l’entourage du joueur semble vouloir orienter l’avenir du défenseur et milieu de terrain vers d’autres horizons. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Tanguy Kouassi a récemment reçu une offre du Real Madrid. Zinedine Zidane souhaite organiser un recrutement de jeunes talents et Tanguy Kouassi ferait partie de ses plans pour l’après Sergio Ramos. Du côté du Milan AC, on a également beaucoup échangé avec les représentants du joueur ces dernières semaines. Un rapprochement très net a eu lieu à la fin du mois de mai, sans que les Milanais parviennent à boucler le dossier.

Dortmund est chaud…