Mercato - OM : Thauvin lâche un énorme indice pour son avenir !

Publié le 13 juin 2020 à 17h15 par La rédaction

Florian Thauvin a une nouvelle fois laissé entendre qu'il souhaitait continuer l’aventure avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant n’a cependant toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, qui expirera en juin 2021.

Après avoir dépensé sans compter lors des dernières saisons, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de vendre certains de ses joueurs pour rembourser ses dettes. Et évidemment, les cadres de l’équipe d’André Villas-Boas sont les joueurs qui disposent des plus belles valeurs marchandes. À l’image de Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car, tous trois estimés à des sommes intéressantes pour Jacques-Henri Eyraud. Personne ne peut prédire le mercato de l’OM, mais ce serait certainement ces joueurs qui pourraient être amenés à quitter le navire prochainement. Toutefois, Villas-Boas pourrait bien conserver un des leaders du vestiaire…

Thauvin a hâte de retrouver l'OM

Si les joueurs aux valeurs marchandes élevées seraient prioritaires pour les départs, ceux estimés à moindres coûts pourraient bien être conservés par l’OM. Et cela ferait le bonheur de Florian Thauvin, estimé à 7M€ après sa blessure et l'épisode du Covid-19. En effet, le champion du monde français a subtilement affiché son souhait de continuer à Marseille. Identifié par un compte fan des Phocéens sur Twitter avec le message « Hâte ! », accompagné d’une photographie du numéro 26 vêtu du prochain maillot domicile de l’OM, l’ailier droit a alors répondu de lui-même « Moi aussi ! ». C’est la seconde fois que Thauvin exprime sa volonté de rester à Marseille, après ses déclarations d’avril dernier. Cependant, le Marseillais n’a toujours pas prolongé et son contrat avec l’OM expirera en juin 2021. De quoi faire trembler les supporters marseillais, d’autant plus que Thauvin est convoité par de nombreux clubs.