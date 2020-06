Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à 90M€ pour oublier Edinson Cavani ?

Publié le 13 juin 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

À la recherche d’un renfort dans le secteur offensif, avec les départs actés d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo pense de nouveau à Wilfried Zaha, déjà sur les tablettes du PSG l’été dernier mais pour des raisons bien différentes.

Ce n’est pas vraiment inconnu de la direction du PSG. Wilfried Zaha aurait figuré dans les petits papiers du club de la capitale l’été dernier. La cause ? Le FC Barcelone faisait alors le pressing auprès des dirigeants parisiens pour mener à bien l’opération Neymar grâce à un échange XXL et l’inclusion de joueurs dans cette opération. Cependant, et ce malgré les différentes entrevues entre les directions des deux équipes, aucun accord n’a été trouvé. Neymar est resté à Paris et serait très heureux comme son père l’a assuré en interview en avril dernier. Néanmoins, le contrat du Brésilien arrivera à expiration à l’été 2022, à l’instar de celui de Kylian Mbappé. À ce jour, aucune démarche concrète du PSG ne laisse entendre qu’une de ces deux stars pourrait prolonger son engagement envers le club de la capitale. De quoi émettre de sérieuses hypothèses sur la suite des opérations et lors du mercato estival de 2021. L'occasion pour le journaliste Dean Jones de Bleacher Report de révéler la possibilité Wilfried Zaha pour le PSG. À l’occasion d’un live Instagram , Dean Jones assurait mercredi que l’Ivoirien commencerait à se lasser du projet de Crystal Palace où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023 et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure alors que le PSG penserait toujours à lui en cas de départ de Kylian Mbappé ou encore de Neymar. Une information confirmée les heures suivantes par le média britannique 90min . Et d’après une source proche du dossier, le PSG mènerait d’ailleurs la danse dans la course à la signature de Wilfried Zaha et devancerait au passage Chelsea, le Borussia Dortmund et Manchester United. Et Pini Zahavi jouerait un grand rôle dans cette opération.

Zahavi aux manoeuvres, Leonardo au travail

Toujours selon les informations de 90min , Pini Zahavi gère les intérêts de Wilfried Zaha et serait susceptible de tirer à son avantage ses bonnes relations avec les dirigeants parisiens depuis le transfert de Neymar pour mener à bien une autre grosse opération avec le PSG et Zaha. Néanmoins, contrairement aux informations de la presse britannique, le dossier Zaha est totalement indépendant des avenirs de Kylian Mbappé et Neymar. En effet, ce samedi 13 juin, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG est bel et bien dans le coup pour l’Ivoirien. L’intérêt du club parisien pour l’ailier de Crystal Palace est né suite aux départs imminents d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, étant tous les deux en fin de contrat cet été. Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est vu proposé les services de Wilfried Zaha, lui qui est à la recherche d’éléments à incorporer à l’effectif parisien à l’intersaison. Pini Zahavi multiplie cependant les pistes pour son client et aurait toqué aux portes de Tottenham, Newcastle et Chelsea. Avec les économies que le PSG va effectuer suite aux départs des joueurs libres de tout contrat cet été, une offensive d’envergure dans ce secteur de jeu serait plus que probable et Zaha pourrait bien être l’heureux élu. Mais cette opération s’annonce onéreuse.

Un coup à 90M€ ?