Mercato - OM : Eyraud en danger pour une pépite de Villas-Boas ?

Publié le 13 juin 2020 à 15h15 par La rédaction

Depuis quelques jours, l’OM s’active pour régler l'avenir de ses pépites. Après la signature de cinq contrats professionnels le 12 juin, Jacques-Henri Eyraud pourrait toutefois rencontrer plus de difficultés avec un autre jeune…

Malgré les difficultés financières rencontrées, l’OM s’active pour boucler quelques « recrutements ». Alors que les Phocéens devraient avoir du mal à recruter en raison d’un déficit financier trop lourd à combler (environ 90M€ de pertes à gérer), Jacques-Henri Eyraud ne chôme pas pour autant en ce qui concerne le renforcement de l’équipe première. Ainsi, ce sont 7 joueurs issus du centre de formation du club phocéen qui sont déjà passés professionnels. Deux autres pourraient encore suivre, cependant Eyraud aurait quelques difficultés avec l’un d’entre eux…

Niels Nkounkou pas convaincu de signer ?