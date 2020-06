Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les priorités de Villas-Boas déjà bien définies ?

Publié le 13 juin 2020 à 8h45 par Th.B.

L’OM ne disposant pas d’un responsable de la section football depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, semble pouvoir compter sur le réseau d’André Villas-Boas en cette période de mercato franco-français et surtout en marge du mercato estival à venir. L’entraîneur portugais aurait d’ailleurs déjà dressé ses priorités.

Le 14 mai dernier, à la surprise générale, l’OM publiait un communiqué dans lequel il était stipulé que « d’un commun accord » le club phocéen et Andoni Zubizarreta avaient décidés de mettre un terme à leur collaboration. Au lendemain de cette nouvelle, le président Jacques-Henri Eyraud révélait à RMC que la volonté de l’OM était de « muscler l’organisation » avec un head of football. À ce jour, des entrevues ont lieu, mais aucune nomination ne se dessine. Le poste de directeur sportif du club marseillais semble pour le moment être assuré par… André Villas-Boas ! C’est du moins ce qu’assure Le Phocéen ce samedi. Et l’entraîneur/directeur sportif de l’OM aurait déjà préparé les grands axes de son mercato.

Trois secteurs à renforcer