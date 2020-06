Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se tend pour Lautaro Martinez !

Publié le 13 juin 2020 à 7h00 par A.C.

Les discussions entre l’Inter et le FC Barcelone ne semblent plus vraiment amicales, en ce qui concerne Lautaro Martinez. Explications...

Voilà plusieurs semaines déjà que la presse catalane a lancé une campagne médiatique, pour Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone est absolument partout. Il ne se passe pas un jour sans que son nom fasse les gros titres des rubriques mercato et, récemment, une passe d’arme a eu lieu. Mundo Deportivo assurait en effet de son côté que la clause de Lautaro Martinez expire le 15 juillet, au lieu du 7 comme annoncé par les Nerazzurri . Réponse claire et nette de l’administrateur délégué Giuseppe Marotta : la clause en question expire bien le 7 et si le Barça souhaite engager Lautaro Martinez, il doit la lever avant cette date.

Lautaro Martinez, un long feuilleton infructueux