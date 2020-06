Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 13 juin 2020 à 0h15 par H.G.

Alors qu’il devrait quitter le PSG au terme de la saison en cours, Edinson Cavani figurerait sur les tablettes de l’Inter et de l’Atlético de Madrid. Et aux yeux de Rivaldo, l’international uruguayen serait bien inspiré de rejoindre l’écurie entraînée par Diego Simeone.

Après sept années de bons et loyaux services, Edinson Cavani fera selon toute vraisemblance ses adieux au PSG à l’issue de la saison en cours. Leonardo n’aurait pas l’intention de prolonger le contrat de celui qu’on surnomme El Matador , d’autant plus qu’il a déjà définitivement récupéré son successeur en achetant Mauro Icardi contre 50M€ hors bonus à l’Inter. De ce fait, le meilleur buteur du PSG va très certainement n’avoir d’autre choix que de se trouver une nouvelle écurie au cours de la prochaine session estivale des transferts, et il se pourrait que plusieurs clubs soient intéressés par son profil malgré ses 33 ans et ses difficultés sur le plan physique ces derniers mois. En effet, Edinson Cavani est annoncé avec insistance dans le viseur de l’Inter, où il pourrait prendre la succession de Lautaro Martinez si celui-ci s’en va au FC Barcelone, tandis que Diego Simeone n’aurait toujours pas abdiqué dans sa volonté de le recruter à l’Atlético de Madrid.

« Simeone aimerait avoir un attaquant comme lui dans l’équipe »