Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone compte bien réaliser de grosses affaires à Paris !

Publié le 12 juin 2020 à 7h45 par A.M.

Déjà très actif pour convaincre Edinson Cavani de signer à l'Atlético de Madrid, Diego Simeone tenterait également d'attirer Layvin Kurzawa, dont le bail arrive également à échéance du côté du PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain va laisser filer plusieurs joueurs dont le contrat arrive à échéance. C'est notamment le cas de Layvin Kurzawa et Edinson Cavani. Concernant l'ancien Monégasque, Leonardo est déjà en quête d'un nouveau latéral gauche, ce qui ne laisse que peu de doutes au sujet de l'avenir de l'international français. Même constat pour le Matador , sauf que le PSG a déjà trouvé son remplaçant, Mauro Icardi s'étant définitivement engagé avec le club de la capitale, un an après son arrivée sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter Milan. Mais les deux joueurs pourraient bien rester coéquipiers.

Simeone veut Kurzawa et Cavani