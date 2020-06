Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : L’Inter Milan en pole position pour Cavani !

Publié le 4 juin 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Positionné sur Edinson Cavani, qui arrive en fin de contrat du côté du PSG, l’Inter Milan discute activement avec l’entourage du Matador pour trouver un accord.

L’intérêt de l’Inter Milan pour Edinson Cavani n’est plus un secret. Le club piloté par Antonio Conte rêve de pouvoir s’offrir El Matador , dont le contrat avec le PSG se termine à la fin du mois. Et même si Piero Ausilio, le directeur sportif des Milanais, a tenté de refroidir la piste en s’exprimant pour Sky Sports : « E dinson n'est pas une priorité, simplement parce que notre parc d'attaquants est formé de (Lautaro) Martinez, (Romelu) Lukaku et (Alexis) Sanchez. De plus, il y a Esposito, qui est bon mais qui est très jeune, et nous verrons s'il faut le prêter pour prendre de l'expérience. Donc nous sommes en train de parler d'un quatrième attaquant et ce n'est pas Cavani que nous avons en tête », le dossier est bien en cours de négociation du côté de l’Inter Milan…

Discussions autour du nombre d’années du contrat