Mercato - PSG : Sifflé par le Parc, Kezman peut décider le mercato du PSG !

La grosse opération de Leonardo pour le mercato estival du Paris Saint-Germain, est entre les mains de Mateja Kezman.

Pour les supporters du Paris Saint-Germain, il fait partie des joueurs à oublier. Nous sommes en février 2009 et Paul Le Guen décide de remplacer Mateja Kezman par Fabrice Pancrate, dans une demi-finale de Coupe de la Ligue compliquée face aux Girondins de Bordeaux (3-2, score final). Agacé, l’attaquant jette son maillot et sort du terrain, sous les sifflets du Parc des Princes. Voilà peut-être le fait marquant du passage de Kezman au PSG. Car ce ne sont pas ses 10 buts en près de 53 matchs qui rappelleront aux fans parisiens le Serbe, considéré comme l’un des plus gros flops du Paris Saint-Germain. Après un prêt raté au Zénith Saint-Pétersbourg et une rupture de contrat, il entame d’ailleurs une fin de carrière en Asie, puis en Biélorussie et les supporters du PSG n’entendent plus vraiment parler de lui...

Tout tourne autour de Kezman

Jusqu’à maintenant ! Mateja Kezman est en effet l'homme qui peut décider de l’été du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, Leonardo souhaite recruter Sergej Milinkovic-Savic au PSG. Il se trouve que l’agent du milieu de la Lazio n’est autre que Kezman ! Ce n’est pas tout, puisque le directeur sportif du PSG souhaiterait recruter un autre joueur du club romain : Adam Marusic. Repositionné avec succès au poste de latéral droit par Simone Inzaghi, le Monténégrin pourrait succéder à Thomas Meunier, en fin de contrat avec le PSG. Là encore, c’est Kezman qui gère les intérêts de Marusic ! Celui qui a été élu Ballon de plomb 2009, qui a été conspué par les supporters du Paris Saint-Germain et qui est considéré comme l’un des plus grands flops du club est donc l’homme du moment.

