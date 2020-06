Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour Milinkovic-Savic !

Publié le 4 juin 2020 à 15h15 par B.C.

Comme annoncé par le10sport.com, Leonardo compte sur Sergej Milinkovic-Savic pour renforcer l'entrejeu du PSG. Néanmoins, la Lazio attendrait une proposition XXL pour son joueur.

Comme vous l'a expliqué le 10 Sport , Leonardo compte renforcer l'entrejeu du PSG cet été puisqu'Idrissa Gueye, Ander Herrera et Leandro Paredes ne donnent pas entière satisfaction. L'Italo-brésilien a activé de nombreuses pistes (Bennacer, Pellegrini, Tonali), mais un joueur semble avoir l'avantage : Sergej Milinkovic-Savic. Selon nos informations, le PSG a relancé la piste menant au Serbe et se montre déterminé dans ce dossier puisque le club de la capitale a déjà dégainé une première offre de 60M€. Un montant qui ne suffira pas pour convaincre la Lazio, décidé à récupérer plus d'argent pour son joueur.

« Pour recruter Milinkovic-Savic, il faudra au moins 80M€ »