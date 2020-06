Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Milinkovic-Savic prend forme !

Publié le 3 juin 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

C'est la grande priorité de Leonardo pour cet été, et cela commence à prendre forme. En effet, Sergej Milinkovic-Savic semble se rapprocher du PSG puisque la Lazio Rome prépare sa succession et qu'un package avec Adam Marusic est envisagé par les Parisiens.

En vue du mercato estival, Leonardo a clairement avancé ses pions. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le directeur sportif du PSG a réduit sa short-list au milieu de terrain à deux noms : Sergej Milinkovic-Savic et Lorenzo Pellegrini. Mais sa grande priorité est bien l'international serbe. A tel point que le dirigeant brésilien est très actif dans ce dossier, maintenant un contact quasi-quotidien avec l'entourage du joueur de la Lazio Rome. Un dossier qui prend de l'ampleur depuis quelques jours puisque plusieurs médias ont confirmé l'insistance de Leonardo dans ce dossier. Et vu d'Italie, la club romain se prépare même déjà à un départ de Sergej Milinkovic-Savic.

La Lazio s'active... pour remplacer Milinkovic-Savic

En effet, la Gazzetta dello Sport s'est penchée sur ce dossier et arrive à la conclusion que la Lazio Rome semble anticiper un départ de son milieu de terrain serbe. Et pour cause, le club romain aurait déjà activé plusieurs pistes au milieu de terrain. Ainsi, le premier dossier de la Lazio concerne Dominik Szoboszlai (19 ans) qui évolue dans un registre similaire au RB Salzbourg qui a pris l'habitude de révéler plusieurs grands talents. L'autre nom avancé par le média italien est celui de Rodrigo De Paul (26 ans) qui connait bien la Serie A puisqu'il joue sous les couleurs de l'Udinese depuis 2016. Deux joueurs qui semblent avoir des caractéristiques similaires à celles de Sergej Milinkovic-Savic, ce qui semble donc confirmer que du côté Laziale , on se prépare au départ de l'international serbe. Une bonne nouvelle pour le PSG.

L'idée d'un package avec Marusic avance