EXCLU - Mercato - PSG : La nouvelle short-list de Leonardo !

Publié le 29 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Au poste de milieu de terrain, Leonardo aurait défini une nouvelle hiérarchie dans la short-list du PSG. Avec une nouvelle priorité nommée… Sergej Milinkovic-Savic !

S’il est actuellement mobilisé sur les chantiers de l’attaquant (Mauro Icardi) et deux latéraux, Leonardo ne perd pas de vue sa volonté de dénicher de nouveaux renforts au milieu de terrain cet été. Après avoir ouvert de très nombreuses pistes ces dernières semaines, avec la Serie A comme terrain de jeux privilégié, le directeur sportif brésilien affine progressivement son plan de bataille. Comme révélé par le10sport.com, sa nouvelle grande priorité s’appelle Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome).

Milinkovic-Savic en priorité, Pellegrini toujours suivi

Chassé par le PSG à l’été 2019, Sergej Milinkovic-Savic mobilise aujourd’hui toutes les attentions de Leonardo. Le Brésilien maintient le contact avec son entourage et œuvre en coulisse pour positionner le PSG de la meilleure des manières. Paris espère pouvoir trouver un angle d’attaque auprès de la Lazio Rome et trouver un accord financier beaucoup plus raisonnable que les sommes évoquées ces derniers mois (la presse italienne parle d’un montant de 100 millions d’euros mais il serait désormais question d’une fourchette approchant les 70 millions d’euros). Si ce dossier ne pouvait aboutir, Leonardo pense à un plan B nommé Lorenzo Pellegrini. Le milieu de terrain de l’AS Rome dispose d’une clause libératoire d’un montant de 30 millions d’euros, avec des facilités de paiement parfaites pour le PSG (deux règlements de 15 millions, un cet été, l’autre dans un an). De plus, le club romain va devoir vendre plusieurs joueurs afin de stabiliser son équilibre financier. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier, comme pour Milinkovic-Savic (pisté par Manchester City, le Real Madrid et Manchester United), Pellegrini est dans le viseur de la Juventus Turin.



Qu’en est-il des autres pistés parisiennes évoquées ces dernières semaines ? Malgré un forcing de Leonardo, qui a demandé à Marco Verratti de jouer les intermédiaires, Sandro Tonali s’est éloigné. Tout proche de s’engager à l’Inter Milan, le milieu de terrain Brescia apparaît comme un dossier désespéré pour Paris. En ce qui concerne Tiémoué Bakayoko, le prix demandé par Chelsea (35 millions d’euros) a été jugé trop important. Ismaël Bennacer, chaudement souhaité par Nasser Al-Khelaïfi, est un dossier en suspens. Paris a fait une offre de 30 millions d’euros au Milan AC, qui n’a pas donné suite. Les autres noms : Lucas Paqueta (Milan AC), Wilfried Ndidi (Leicester), Fabian Ruiz (Naples) sont en stand-by.