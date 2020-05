Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos, le rêve de Frank McCourt ?

Publié le 29 mai 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que l'OM se lance dans une cure d'austérité et que le phase 2 du projet McCourt sera synonyme de trading, la piste menant à Luis Campos pour occuper le poste de head of football semble autant idéale que compliquée.

Depuis deux semaines et le départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille est en quête d'un nouveau dirigeant afin de chapeauter tout le secteur sportif phocéen. Un head of football qui « se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », comme l'a récemment décrit Jacques-Henri Eyraud qui expliquait également que la phase 2 du projet McCourt qui débutera cet été sera synonyme de trading pour l'OM. Autrement dit, le futur directeur du football devra avoir fait ses preuves dans ce domaine, d'où l'émergence de la piste menant à Olivier Pickeu.

Campos, le profil rêvé pour la phase 2 du projet McCourt