Mercato - Real Madrid : Zidane appelé à prolonger l'une de ses pépites !

Publié le 29 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Actuellement prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi va retourner au Real Madrid cet été. Le latéral marocain est lié au club merengue jusqu’en 2022 mais pourrait bientôt prolonger son aventure ! C’est en tout cas ce qu’a fait savoir son agent...

« Nous devons analyser la situation, il n'y a pas d'urgence. Il est très jeune, très bon, mais nous devons jouer des matchs. Il y a un grand dialogue avec le Real Madrid et ils l’ont toujours dans leur radar. Ce que nous ne voulons pas, c'est nous éloigner trop du Real Madrid. Nous nous mettrons d'accord sur tout, mais toujours en pensant à jouer dans ce qui est pour lui la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. » avait récemment lancé l’agent d’Achraf Hakimi. Un retour au Real Madrid semble être inévitable mais pour garder sa pépite, les dirigeants de la Casa Blanca pourraient même songer à vite prolonger son contrat courant jusqu’en 2022. L’agent du latéral prêté au Borussia Dortmund n’a pas éloigné cette idée.

« Ce qui se passera profitera à tout le monde »