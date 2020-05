Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Camavinga, ça se complique pour Zidane !

Publié le 29 mai 2020 à 7h00 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Eduardo Camavinga pour renforcer l’entrejeu du Real Madrid, Zinedine Zidane serait susceptible de voir Manchester United lui griller la priorité dans cette opération.

Revenu à la tête de l’effectif du Real Madrid au printemps 2019, Zinedine Zidane aurait l’intention de « franciser » l’effectif du Real Madrid. SPORT révélait ces dernières semaines que l’entraîneur du club merengue voudrait recruter à terme Paul Pogba, Dayot Upamecano ou encore Eduardo Camavinga. Cependant, la presse anglaise a dévoilé ces dernières heures que Manchester United serait entré dans la danse pour la course à la signature de la pépite de 17 ans du Stade Rennais. Et afin de se mettre toutes les chances de son côté, les Red Devils auraient un plan bien précis en tête.

Un achat de United et un prêt à Rennes dans la foulée ?