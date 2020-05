Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Cavani... Leonardo prend une décision fracassante !

Publié le 29 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Très attendue ces dernières semaines, la décision définitive de Leonardo concernant Mauro Icardi et Edinson Cavani serait imminente. Et cela ne devrait pas plaire au Matador.

C'est le dossier à régler en priorité pour Leonardo. En effet, du dossier Icardi découlera tout le reste du recrutement du Paris Saint-Germain, et cela déterminera également l'avenir d'Edinson Cavani dont le contrat prend fin le 30 juin. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG négocierait de façon active avec l'Inter Milan afin d'obtenir un rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi estimée jusque-là à 70M€. Et visiblement Leonardo toucherait but.

Icardi reste, pas Cavani