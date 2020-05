Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une course contre-la-montre lancée pour Mauro Icardi ?

Publié le 28 mai 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que Leonardo semblerait proche de toucher au but pour Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG aurait tout intérêt à boucler ce dossier très rapidement. Explications.

Grâce à une option d’achat de 70M€, Leonardo a la possibilité de recruter définitivement Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter Milan. Toutefois, compte tenu du contexte actuel lié à l’épidémie de coronavirus, le PSG cherche à faire baisser ce montant. Ainsi, ces derniers jours, le directeur sportif parisien est parti négocier avec le club lombard pour tenter d’obtenir une réduction. Et à en croire les dernières informations de la presse transalpine, les nouvelles seraient plutôt bonnes. En effet, les discussions avanceraient bien entre le PSG et l’Inter Milan et le transfert d’Icardi pourrait finalement se régler pour 60M€. Toutefois, pour Leonardo, le temps presserait également.

Un transfert à boucler avant dimanche ?