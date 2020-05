Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir déjà tout tracé pour Edinson Cavani ?

Publié le 28 mai 2020 à 14h30 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani semble se diriger inexorablement vers un retour en Italie.

L’histoire d’amour entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain touche à son terme. Le contrat de l’Uruguayen approche de sa fin et, alors qu’un revirement de situation a été évoqué à un moment, il semble se diriger vers un départ. D’ailleurs, Leonardo a tranché, puisqu’à en croire Le Parisien il se concentre exclusivement sur l’achat définitif de Mauro Icardi, prêté par l’Inter. Ainsi, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait tirer sa révérence... mais pour aller où ? Cet hiver, Diego Simeone a fait des pieds et des mains pour l’attirer à l’Atlético de Madrid, sans succès. Des clubs sud-américains ont également espéré pouvoir s’offrir Cavani à un moment, mais si l’on s’en fie au dernières indiscrétions sur le sujet, son avenir pourrait être tout autre...

Conte rêve d’avoir Cavani à l’Inter

Edinson Cavani pourrait en effet retrouver un championnat qu’il connait très bien : la Serie A. Alors que les supporters du Napoli réclament son retour, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait rejoindre Antonio Conte à l’Inter. Le technicien italien est un grand fan de Cavani, qu’il a déjà tenté de recruter par le passé à la Juventus ou à Chelsea. Ce jeudi, L’Équipe a annoncé que les Nerazzurri auraient offert un contrat de trois ans à Cavani, qui aura 34 ans en février prochain. Son arrivée pourrait notamment pallier le possible départ de Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone cet été. Cette destination se confirme encore plus avec les récentes révélations du Parisien, qui explique que la porte de l’Atlético de Madrid se serait refermée pour Cavani.

Trop cher pour le moment ?