Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Mbappé, Haaland... les gros chantiers de Zidane !

Publié le 28 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

2022 marquera une année charnière dans l’histoire du Real Madrid. Plusieurs piliers du club merengue verront effectivement leur contrat prendre fin. Zinedine Zidane réfléchirait d’ores et déjà à les remplacer et le quotidien espagnol AS a dévoilé les plans de l’entraîneur de la Casa Blanca !

Si le Real Madrid risque de ne pas trop dépenser lors du prochain mercato estival afin de préparer le coup Kylian Mbappé en 2021, Zinédine Zidane prévoirait de redessiner les contours de son effectif pour 2022. L’entraîneur de la Casa Blanca verra effectivement les contrats de plusieurs piliers de son équipe, qui ont fait la gloire du club merengue ces dernières années, prendre fin dans deux ans. De Karim Benzema à Marcelo, Zinédine Zidane se lance dans un projet de rénovation XXL ! Explications.

Au revoir la BBC et place à la HMH !

En 2022, Karim Benzema et Gareth Bale auront respectivement 34 ans et 32 ans. Si Zinédine Zidane aurait déjà donné son feu vert à un départ de l’ailier gallois dès cet été, il semble compter sur l’attaquant français jusqu’à la fin de son contrat. Bien seul devant cette saison, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais devrait logiquement ne plus avoir le même rendement dans les prochaines années. Le recrutement de Luka Jovic n’est pas anodin mais le Serbe n’a pas du tout répondu aux attentes du tacticien français. Le joueur de 22 ans pourraient même d’ores et déjà prendre la direction de l’Inter Milan dans quelques semaines comme l’a révélé le Corriere dello Sport ce jeudi. Ainsi, Zinédine Zidane souhaiterait, en plus de boucler le transfert de Kylian Mbappé en 2021, s’offrir Erling Haaland dans les prochaines années. Un transfert surement très coûteux qui permettra tout de même d’entamer sereinement l’après Benzema. Au revoir la BBC et bonjour la HMH pour Hazard - Mbappé - Haaland ? Voilà le premier chantier de Zidane a affirmé le quotidien espagnol AS . À noter enfin que l’entraineur de la Casa Blanca pourra aussi compter sur ses jeunes pépites comme Rodrygo, amené peut-être à jouer les premiers rôles en 2022...

Asensio en sauveur de l’entrejeu ?

Entre la fin du contrat d’Isco en 2022, celui de Luka Modric l’année prochaine, l’âge bien avancé de Toni Kross ou encore le dossier James Rodríguez qui n’en finit plus, l’entrejeu devrait être le plus gros chantier de Zinédine Zidane ces prochaines saisons. L’entraineur du Real Madrid a plusieurs plans en tête pour remplacer les joueurs qui ont en grande partie permis au club merengue de remporter trois Ligue des Champions successivement entre 2016 et 2018. Tout d’abord, Zidane songerait à prolonger le contrat de Casemiro courant jusqu’en 2021. Le quotidien espagnol Marca a même annoncé mercredi dernier que le milieu de terrain brésilien était désormais lié au club merengue jusqu'en 2023. L’officialisation est donc imminente. Pour épauler l’ancien milieu de terrain du FC Porto, Zidane souhaiterait rapatrier Martin Ödegaard dès l’été prochain. Prêté à la Real Sociedad, le milieu norvégien a enchaîné les grosses performances et pourrait logiquement débarquer dans le onze du Real Madrid dès la saison prochaine. Enfin, en plus de s’être positionné sur les dossiers chauds comme celui d’Eduardo Camavinga, Zidane compterait énormément sur Marco Asensio. À 24 ans, l’Espagnol a vu sa progression folle s’arrêter nette en juillet dernier. À la suite d’une rupture du ligament croisé, l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone a été écarté des terrains pendant près de 9 mois. Son retour est très attendu et l’entraîneur de la Casa Blanca souhaiterait le voir au premier plan !

Qui pour remplacer Marcelo, Varane, Ramos et Carvajal ?