Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent d’Achraf Hakimi scelle son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 7h00 par Th.B.

Annoncé du côté de l’Inter, du Bayern Munich et même du PSG, Achraf Hakimi va revenir au Real Madrid au terme de sa période de prêt au Borussia Dortmund cet été.

« Il faut patienter. Après cette urgence qu’est le coronavirus, nous parlerons avec le Real Madrid et le Borussia Dortmund » . Voici le témoignage qu’Alejandro Camano livrait courant avril concernant son client. Concernant l'avenir du joueur prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison, l’agent d’Achraf Hakimi ne donnait pas plus de précisions que cela. Depuis, le PSG, le Bayern Munich, des formations de Premier League ainsi que l’Inter plus récemment, se seraient penchés sur le dossier Hakimi. Néanmoins, aucune offensive ne semblerait avoir été enclenchée, scellant ainsi l’avenir du latéral droit marocain selon son représentant.

« Actuellement, il n’existe aucune offre »