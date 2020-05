Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Sancho est totalement relancé !

Publié le 21 mai 2020 à 22h30 par Th.B.

Jason Sancho figurerait sur les tablettes du Real Madrid et des plus grandes écuries anglaises depuis un bout de temps. Le Borussia Dortmund aurait pris une grande décision pour l’avenir de sa pépite.

De quoi sera fait l’avenir de Jadon Sancho ? Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2022, le jeune international anglais de 20 ans ferait tourner la tête de bien des clubs, et particulièrement en Angleterre. Manchester United, Liverpool et Chelsea suivraient avec attention l’évolution de sa situation. The Times évoquait ces dernières semaines un intérêt du FC Barcelone, mais surtout du Real Madrid pour Jadon Sancho. En outre, souhaitant rapidement remporter le Ballon d’Or, l’ailier du BvB privilégierait un départ en Liga plutôt qu’en Premier League. Et le Real Madrid n’aurait pas oublié Sancho.

City, United et le Real sauraient à quoi s’en tenir pour Sancho !