Mercato - PSG : Zidane aurait un gros atout pour convaincre Haaland

Publié le 21 mai 2020 à 20h45 par La rédaction

Pensionnaire du Real Madrid, actuellement prêté à la Real Sociedad, Martin Ödegaard pourrait bien servir à convaincre Erling Braut Haaland de rejoindre la Casa Blanca.

Le prochain mercato du Real Madrid risque d’être très mouvementé même si les dirigeants de la Casa Blanca chercheraient à minimiser les dépenses en vue de l’opération Kylian Mbappé en 2021. Zinédine Zidane souhaiterait tenter le coup Erling Braut Haaland dans le but d’épauler Karim Benzema, bien seul devant cette saison. Plusieurs clubs se seraient aussi positionnés dont le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid pourrait d'ores et déjà être en pole position dans ce dossier grâce à un protégé de Zidane...

Ödegaard prêt à influencer l’avenir d’Haaland ?