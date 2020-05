Foot - Mercato - Juventus

EXCLU - Mercato : Début des discussions avec la Juventus pour Pogba !

Publié le 21 mai 2020 à 20h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, l’agent de Paul Pogba aurait démarré des discussions avec la Juventus pour envisager son éventuel retour à Turin cet été.

Après le temps des intentions, la Juventus Turin semble vouloir passer à l’action. Le 10 Sport est en effet en mesure d’affirmer que Mino Raiola a ouvert des discussions récentes avec l’écurie turinoise pour Paul Pogba. Les deux parties viennent de démarrer des échanges ayant pour but d’étudier les différentes possibilités d’un retour du Français à Turin. Depuis son transfert XXL (105 millions d’euros) à l’été 2016, Paul Pogba est toujours très apprécié à la Juventus, où il a laissé d’impérissables souvenirs après sa fabuleuse explosion entre 2012 et 2016. L’idée de son retour circule depuis plus d’un an. Et visiblement, le champion du monde est intéressé.

