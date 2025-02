Le frère de Mbappé joue gros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au PSG, Ethan Mbappé a pris la direction de Lille l'été dernier. Le jeune frère de Kylian n'a malheureusement pas pu démontrer ses belles qualités depuis le début de la saison car il n'a disputé que 9 matches, la faute à de nombreuses blessures venues l'handicaper. Pourtant Bruno Génésio continue de compter sur lui car à 18 ans, il a déjà prouvé qu'il pouvait être un très bon élément.

Encore blessé dernièrement, Ethan Mbappé a enchaîné les pépins physiques, entre entorse, problème aux adducteurs et au quadriceps entre autres. Le milieu de terrain avait pourtant proposé de belles choses pour le peu de temps qu'il a pu jouer et c'est l'une des raisons pour lesquelles le LOSC compte encore beaucoup sur lui en fin de saison pour aller jouer le podium de Ligue 1 derrière le PSG et l'OM.

Ethan Mbappé enchaîne les galères

Victime de plusieurs blessures et obligé de s'absenter, Ethan Mbappé espère pouvoir être rétabli et libéré prochainement, tout comme son coach Bruno Genesio. « C’est dommage parce qu’il était sur une très grosse période. Il avait bien assimilé sa préparation et était sur une phase de progression lorsqu’il s’est blessé (rupture du quadriceps, fin septembre, ndlr). Il a dû subir une intervention chirurgicale, ce qui n’est jamais évident. Et après son retour, il souffre de nouveau d’un petit pépin mais ce n’est rien de grave. Il devrait d’ailleurs pouvoir revenir à l’entraînement dans les jours à venir » a-t-il déclaré en conférence de presse avant la victoire face à Monaco.

« Il aura une carte à jouer »

En réussissant à faire parler de lui dans les jeunes catégories au PSG, Ethan Mbappé a seulement 18 ans et a encore beaucoup de temps pour faire ses preuves. Bruno Genesio a renouvelé sa confiance envers le joueur. « La blessure, cela fait partie des moments difficiles d’une carrière. On se sent un petit peu en dehors du groupe lorsque l’on est blessé. On vient à des horaires différents. On ne participe pas aux séances d’entraînements, aux mises au vert, pas aux matchs… Mais c’est un très jeune joueur, on est là pour l’accompagner pour la réathlétisation ainsi que pour tout ce qui concerne la prévention pour éviter ce genre de choses. L’avantage, c’est que lorsque vous êtes jeune comme ça, vous récupérez plus vite, enchaîne l’entraîneur lillois. Il va avoir une fin de saison durant laquelle il aura une carte à jouer » poursuit l'entraîneur.