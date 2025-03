Guerre avec le PSG : Mbappé intervient, la mère de Rabiot balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invitée de l’émission « Complément d’enquête », diffusée jeudi soir sur France 2, Véronique Rabiot, mère et agent d'Adrien Rabiot, a vivement critiqué le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi pour le traitement réservé à son fils. Kylian Mbappé, ancien coéquipier du milieu de terrain, avait exprimé son soutien lors d'une conférence de presse, une prise de parole appréciée par Véronique Rabiot.

Jeudi soir, l’émission de France 2 « Complément d’enquête » s’intéressait au PSG, et plus particulièrement à son influent président Nasser Al-Khelaïfi, en poste depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale en 2011. Dans la foulée du reportage, Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien, était l’invitée de Tristan Waleckx pour revenir sur le traitement de son fils par le club parisien, quelques jours après le retour du milieu de terrain au Parc des Princes à l’occasion du choc entre le PSG et l’OM.

Mbappé défend Rabiot après son retour au Parc

Le 16 mars dernier, Adrien Rabiot avait été la cible de messages insultants de la part des ultras du PSG, dont serait à l’origine Nasser Al-Khelaïfi selon la mère du joueur. « Il est responsable de ce qu’il se passe dans son stade. Il y a des gens qui peuvent contrôler, qui sont sous ses ordres, tout le monde sait ça, je n’invente rien », explique-t-elle sur France 2.

Kylian Mbappé avait profité de son passage en conférence de presse avec l’équipe de France pour apporter son soutien à Adrien Rabiot après cette séquence : « J'ai échangé avec Adrien, il est quand même touché, lâchait l’ancienne star du PSG, également en froid avec Nasser Al-Khelaïfi au moment de quitter le club. Je ne comprends pas pourquoi ça parle des familles. C'est une fâcheuse manie. Je le pense. Parler de la mère de quelqu'un, son père... Si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta fille. C'est ridicule. On voit ça de plus en plus souvent. J'espère que ça va faire bouger les choses, servir d'exemple. Y'en a un peu marre. Des limites à ne pas franchir. Dépasser les limites, on ne veut pas voir ça. »

« Ça m’a fait plaisir que Mbappé parle »

Une prise de parole appréciée par Véronique Rabiot, qui n'a pas manqué d'en rajouter une couche contre le PSG. « Ça m’a fait plaisir que Mbappé parle, surtout qu’en 2019, personne n’a été solidaire d’Adrien Rabiot quand il était au placard et surtout pas les joueurs, a-t-elle expliqué dans Complément d’enquête. Les joueurs sont fatigués des attaques contre eux, leur famille ».