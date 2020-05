Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un Champion du monde proposé au Barça ?

Publié le 21 mai 2020 à 20h00 par T.M.

Cherchant à remplacer Samuel Umtiti, le FC Barcelone est en quête d’un nouveau défenseur central. Pour les Blaugrana, la solution pourrait se nommer Lucas Hernandez, mais il y aurait certains problèmes.

Arrivé l’été dernier au Bayern Munich, Lucas Hernandez n’est pas forcément en réussite au sein du club bavarois. Entre les blessures et un faible temps de jeu, le Français pourrait ne faire s’éterniser du côté de l’Allemagne. Et l’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait possiblement faire son retour en Espagne. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait dernièrement dévoilé, Zinedine Zidane apprécie grandement le champion du monde, au point de songer à faire venir Lucas Hernandez au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Et si le FC Barcelone avait également son mot à dire pour le défenseur polyvalent, capable d’évoluer dans le couloir gauche comme en défense centrale ?

Lucas Hernandez proposé ?