Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Zidane pense à Lucas Hernandez !

Publié le 4 mai 2020 à 18h30 par Alexis Bernard

Zinedine Zidane souhaite profiter du prochain mercato estival pour refaire une beauté à sa défense. S’il aimerait faire revenir Théo Hernandez au Real Madrid, Zizou convoite également son frère, Lucas, actuellement au Bayern Munich.

S’il n’a pas pour habitude d’être très actif durant les mercato (durant son règne européen et sa triple victoire consécutive en Ligue des Champions 2016, 2017 et 2018, il n’a pratiquement pas changé son groupe), Zinedine Zidane a bien conscience de devoir changer des choses au Real Madrid. Son effectif n’est plus le rouleau compresseur qu’il a laissé en 2018 et il doit procéder à un renouvellement profond. La cure de jeunisme démarré avec les arrivées de Rodrygo, Militao, Mendy ou encore plus récemment Reinier Jesus. Et elle pourrait se poursuivre dans les mois à venir. Notamment dans le secteur défensif, où des joueurs comme Marcelo ne sont pas certains de rester cet été. Comme révélé par le10sport.com , Zidane songe notamment à faire revenir Théo Hernandez au Real Madrid, un an après l’avoir vendu au Milan AC pour 20 millions d’euros. Auteur d’une super saison en Serie A, le Français est sur la short-list de Zizou. Et il n’est pas le seul de la famille…

Après Théo, Zidane veut Lucas !