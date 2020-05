Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, partir ou devenir une légende ?

Publié le 4 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Déjà dans l’histoire du Real Madrid après 11 ans de très bons et loyaux services, un choix s’offre désormais à Karim Benzema : finira-t-il sa carrière à Madrid, ou tentera-t-il un nouveau défi ?

11 ans. Cela fait 11 ans que l’on voit Karim Benzema porter le maillot du Real Madrid. Avec 501 matchs disputés, Karim Benzema est le joueur actuellement à la Casa Blanca comptant le plus de rencontres disputées, juste derrière Marcelo (505 rencontres à son actif) et Sergio Ramos (640). Pour autant, Benzema, qui est adulé en Espagne, continue d’être vivement critiqué en France, notamment pour son comportement jugé parfois limite par les supporters de l’Equipe de France. Et il est d’autant plus décrié depuis l’affaire Valbuena, qui lui a définitivement fermé les portes de la Sélection. Sous contrat jusqu’en 2022 au Real Madrid, Karim Benzema devra faire un choix : quitter le Real Madrid et s’offrir un nouveau défi, ou rester, terminer sa carrière ici, à Madrid, et ainsi devenir une légende du club.

Un incroyable bilan à Madrid

Après avoir disputé 148 matchs et marqué 66 buts tout en délivrant 26 passes décisives avec son club formateur de l’OL, Karim Benzema prend la décision de s’envoler pour le Real Madrid à l’été 2009, pour une somme avoisinant les 35 millions d’euros. Depuis, l’attaquant international français a su se rendre indispensable à Madrid : il marque, fait marquer, dézone beaucoup, va chercher les ballons très bas, traîne dans la surface, effectue un pressing sur les défenseurs adverses… Son profil très complet lui a permis de faire des merveilles au Real. La preuve en chiffres : en 501 matchs disputés toutes compétitions confondues au Real Madrid, Benzema a marqué 241 buts et délivré 133 passes décisives. Un bilan statistique monstrueux pour un joueur désormais orphelin de Cristiano Ronaldo, mais qui continue de maintenir le cap au Real Madrid (19 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues en 2019/2020).

Il écrase la concurrence

Lors de son arrivée au Real Madrid en 2009, Raul était l’attaquant titulaire de l’équipe. Après une première saison un peu compliquée, Benzema finit par avoir sa chance un an plus tard, Raul quittant Madrid pour partir à Schalke 04. Dès lors, une concurrence s’installe entre le français et l’international argentin Gonzalo Higuain. Après plusieurs matchs pendant lesquels les deux hommes se tirent la bourre, Benzema finit par écarter toute concurrence, en reléguant Higuain sur le banc, tout comme ce fut le cas d’Emmanuel Adebayor. Les deux hommes finiront par quitter Madrid, l’un en partance pour Naples en 2013, l’autre retournant à Manchester City, club par lequel il était prêté.



Après quoi plusieurs joueurs sont passés par là sans jamais vraiment trouver leur place, comme ce fut le cas d’Alvaro Morata, Mariano Diaz ou encore actuellement Luka Jovic. Depuis son arrivée, Benzema a su être patient et saisir chaque opportunité et devenir indiscutable dès qu’il en a eu l’occasion. Ce qui fait de lui (déjà) un attaquant dans l’histoire du Real Madrid…

De nombreux records

Karim Benzema compte plus d’un record à son actif. En effet, l’attaquant madrilène est devenu le meilleur buteur français de l’histoire évoluant pour un club à l’étranger en dépassant Thierry Henry, meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions (avec 64 buts), meilleur buteur français de l’histoire du Real Madrid, meilleur buteur français de l’histoire de la Liga, meilleur buteur français de Liga sur une saison, meilleur buteur français de l’histoire des Clasico…



Karim Benzema est donc déjà dans l’histoire du Real Madrid, et peut d’ores et déjà faire partie des légendes de l’histoire du club au poste d’attaquant, au même titre que Cristiano Ronaldo ou encore Raul. Même après le départ de son coéquipier de choc Cristiano Ronaldo, Benzema a su rester le même et s’offrir de nombreuses opportunités de briller, et continue de le faire. La question d’un départ semble si loin pour l’ancien international français, qui se plaît au Real Madrid depuis 11 ans, et qui pourrait encore avoir de belles années devant lui…