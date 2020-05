Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Comme Mbappé, une arrivée en 2021 pour Haaland ?

Publié le 4 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid courtise très fortement Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland pour le prochain mercato, Zinedine Zidane pourrait être contraint d’abandonner cette dernière piste assez rapidement, notamment en raison de son secteur offensif déjà trop fourni.

Erling Haaland semble toujours plus loin du Real Madrid. Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier dernier, l’attaquant international norvégien a franchi un cap, plantant but sur but, notamment en Ligue des Champions, où il a su marquer un doublé contre le PSG lors du 8e de finale aller. Avec un rendement pareil, difficile de ne pas attirer les plus grands clubs européens. Haaland a tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, qui souhaite le faire venir afin de renforcer son équipe. Pourtant, tout porte à croire que le Real Madrid pourrait rapidement déchanter dans ce dossier…

Déjà trop d’attaquants au Real

Ainsi, le Real Madrid, comme rapporté par Mundo Deportivo , pourrait laisser tomber la piste Erling Haaland à cause de son effectif. En effet, la Casa Blanca compte déjà 10 attaquants dans son équipe, pour seulement 3 places. Bien que Mariano Diaz et Gareth Bale soient toujours sur le départ, cela ne libérerait que 2 petites places. Avec les retours de blessure de Marco Asensio et Eden Hazard, difficile d’imaginer tous les « remplaçants de luxe » rester bien longtemps, et des joueurs tels que Rodrygo ou encore Brahim Diaz pourraient être envoyés en prêt la saison prochaine, afin de leur permettre d’engranger plus d’expérience. Toujours d’après le quotidien espagnol, le Real Madrid doit dégraisser son effectif pour la saison prochaine et cela pourrait pousser la Casa Blanca à se séparer de plusieurs attaquants… et à ne pas forcément recruter la saison prochaine dans ce secteur.

Une clause libératoire en janvier 2021

Ainsi, difficile d’imaginer le Real Madrid tenter de faire signer Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival. Zizou va très certainement devoir prendre son mal en patience jusqu’en 2021. Car en effet, le contrat d’Erling Haaland comporte une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros, qui prend effet dès le 1er janvier 2021. Une clause alléchante pour des clubs qui disposent des moyens financiers suffisants pour la lever… Des clubs comme le Real Madrid. Si Haaland continue d’impressionner l’Europe tout au long de la saison prochaine, difficile d’imaginer Zidane ne pas aller au bras de fer avec les potentiels autres concurrents pour faire signer la pépite norvégienne de Bundesliga… Comme pour Kylian Mbappé, qui ne quittera pas le PSG cet été mais plutôt dans un an (son contrat se termine en juin 2022 et il refuse de prolonger. Paris ne pourra pas prendre le risque et sera contraint de le vendre), Zinedine Zidane va devoir patienter pour récupérer les deux plus gros joyaux du football mondial du moment.